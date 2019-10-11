إحباط محاولة تهريب 19 طن أرز خارج البلاد عبر ميناء الدخيلة

تمكن ضباط الإدارة العامة لجمارك الصادر بميناء الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 19 طنا من الأرز الأبيض إلى دولة لبنان المحظور تصديره طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 722 لسنة 2016.



البداية عندما اشتبه رجال جمرك الصادر بميناء الدخيلة برئاسة الدكتور ياسر يسري، فى مشمول حاوية 20 قدم مقدم عنها شهادة جمركية صادر نهائي رقم 19837 لسنة 2019 باسم شركة "ع.ت.ت" والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن 80 برميل مخللات بوزن ٢٠ طنا مصدرة إلى لبنان.



تم تشكيل لجنة جمركية لفحص مشمول الحاوية وتلاحظ وجود 2 "رصة" لبراميل من لدائن صناعية فوق بعضهما بعرض الحاوية تغلق الطريق تماما، عثر بينها على 760 جوال تحوي 19 طنا من الأرز الأبيض مخبأه خلف براميل المخللات، تقدر عنها تعويضات جمركية بقيمة 380 ألف جنيه.



قرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة، والتحفظ على المضبوطات.