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توك شو

المرصد السوري: 35 قتيلا من الجيش التركي وميليشياته خلال 48 ساعة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:04 م
القصف التركى على
القصف التركى على شمال سوريا
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شيرين عادل
قال رامى عبد الرحمن، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن القوات التركية وما يسمى بالجيش الوطنى الموالى لها قد شهدت أمس الخميس ليلة انكسار.

وكشف رامى عبد الرحمن ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية العربية ، أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت قواها بقرية اليابسة وقتلت 7 من الفصائل بالإضافة لجندى تركى ، لافتا إلى أن عدد القتلى الأتراك والميليشيات التابعة لها ارتفع خلال 48 ساعة لنحو 35 قتيلا على الأقل وفشلت القوات التركية فى التقدم بعد عصر أمس الخميس. 

وأشار رامى عبد الرحمن ، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان ، إلى أن منطقة رأس العين السورية شهدت انتصارا جديدا وكان هناك كمين فى المنطقة الصناعية وقتل خلالها 9 عناصر بما يعرف ب الجيش الوطنى .

وأكد رامى عبد الرحمن ، أن أمس الخميس شهد قصف على منطقة رأس العين بتواجد أمس الخميس ، مشيرا إلى أن الوقت الراهن لم تشهد القوات السورية أى هجمات من القصف وذلك بعد إنسحاب القوات التركية نتيجة للهجمات المضادة .

يذكر أن الجيش التركي قد شن أول أمس الأربعاء غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان على مواقع بلدة رأس العين فى شمال سوريا ، واعتبر حلف الناتو تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين ما هي إلا ابتزاز وليست فى محلها.
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