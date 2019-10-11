إقبال متوسط على انتخابات الأطباء في شمال سيناء



مشيرا الي ان قائمة حكماء الأطباء والتى يتصدرها الدكتور صلاح سلام مرشح نقيب عام الأطباء فى المقدمة بفارق كبير،والدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء لدوري متتاليتين في سيناء.



تجري على مقعد النقيب العام، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات ونصف مجالس النقابات الفرعية.ويستمر باب التصويت حتي الخامسة مساءً، في جميع مقرات الانتخاب والبالغ عددها 27 مقرًا بالقاهرة والمحافظات ، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء نحو 293 ألفا و588 طبيبًا، ، وعدد المقيدين بالمعاش نحو 157 ألفا و177 طبيبًا.



5 قوائم.



ويتنافس في الانتخابات 5 قوائم بينهم القائمة الخامسة، "الحكماء"، على رأسها يترشح الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.



كما يتنافس 36 مرشحا على ثلاث مقاعد المستوى العام فوق السن أكثر من 15 سنة قيد، بينما يتنافس 14 مرشحًا علي 3 مقاعد المستوى العام تحت السن أقل من 15 سنة قيد.، بالإضافة إلى 76 مرشحًا لمقاعد الاتحاد العام والقطاعات المختلفة. الي جانب 74 مرشحًا لشغل منصب رئيس الفرع ، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد في محافظات كفر الشيخ وجنوب سيناء والمنوفية وأسوان وأسيوط ،و 143 مرشحًا لمقعد العضو الاتحاد الفرعي فوق سن ، بما في ذلك 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء ، وكفر الشيخ ، الوادي الجديد ، أسوان ،و 128 مرشحًا لعضوية فرعية ، بما في ذلك 6 مقاعد غير معارضة في محافظات كفر ال – الشيخ ، شمال سيناء ، والوادي الجديد.



وتبلغ مدة عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء 4 سنوات، علي أن تجرى انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية كل عامين، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة بالإضافة للنقيب العام، والنقيب الفرعي، والنصف الآخر من أعضاء المجلس في المرة الثانية.



شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بشمال سيناء ، إقبالا متوسطا من الأطباء لاختيار نقيب وأعضاء فوق السن وتحت السن.ويتنافس على مقعد نقيب الأطباء 16 مرشحا بينهم الدكتور صلاح سلام نقيب الأطباء بشمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، كما يتنافس على مقاعد فوق السن كلا من 3 أطباء ويتنافس تحت السن 3 أطباء أيضا.وقال الدكتور عبد العاطي سليمان المشرف بمستشفي العريش، ان اقتراع الأطباء فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر بدأ صباح الجمعة ، بقاعة محاضرات وحدة الكلى بمستشفى العريش العام من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، وتجري عمليات التصويت والفرز تحت إشراف قضائىواشار الي ان العملية الانتخابية تسير بيسر والإقبال متوسط ويتوقع زيادة الأعداد التي لها حق التصويت بعد صلاة الجمعة .