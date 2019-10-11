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رياضة

بث مباشر .. مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات يورو 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:57 م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
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القسم الرياضي
يستضيف منتخب ايسلندا منافسه العنيد فرنسا، اليوم، الجمعة، علي ملعب لاوارد السفور ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

بث مباشر لمباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات يورو 2020:

وتقام مباراة فرنسا وأيسلندا، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتذاع من عبر قناة بي إن سبورت الرياضية .

فرنسا ضد أيسلندا:
ويسعى منتخب ايسلندا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة إلى المنافسة علي المراكز المتقدمة والتأهل إلى نهائيات البطولة القارية ، بينما يحاول منتخب فرنسا في مواصلة صدارته جدول ترتيب المجموعة وحسم التأهل بشكل كبير إلى النهائيات .

ويحتل منتخب فرنسا المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 فوز وخسارة وحيدة بينما جاء منتخب ايسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة .

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع :

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: لوكاس هيرنانديز – بينجامين بافارد- كليمو لينجليه – رافائيل فاران

الوسط: توماس ليمار- كينجسلي كومان – بليز ماتويدي – نيجولو كانتي

الهجوم: أولييفيه جيرو - أنطوان جريزمان



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