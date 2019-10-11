بث مباشر .. مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات يورو 2020

يستضيف منتخب ايسلندا منافسه العنيد فرنسا، اليوم، الجمعة، علي ملعب لاوارد السفور ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .
بث مباشر لمباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات يورو 2020:
وتقام مباراة فرنسا وأيسلندا، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتذاع من عبر قناة بي إن سبورت الرياضية .
فرنسا ضد أيسلندا:
ويسعى منتخب ايسلندا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة إلى المنافسة علي المراكز المتقدمة والتأهل إلى نهائيات البطولة القارية ، بينما يحاول منتخب فرنسا في مواصلة صدارته جدول ترتيب المجموعة وحسم التأهل بشكل كبير إلى النهائيات .
ويحتل منتخب فرنسا المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 فوز وخسارة وحيدة بينما جاء منتخب ايسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة .
تشكيل منتخب فرنسا المتوقع :
حراسة المرمى: هوجو لوريس
الدفاع: لوكاس هيرنانديز – بينجامين بافارد- كليمو لينجليه – رافائيل فاران
الوسط: توماس ليمار- كينجسلي كومان – بليز ماتويدي – نيجولو كانتي
الهجوم: أولييفيه جيرو - أنطوان جريزمان
بث مباشر لمباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات يورو 2020:
وتقام مباراة فرنسا وأيسلندا، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتذاع من عبر قناة بي إن سبورت الرياضية .
فرنسا ضد أيسلندا:
ويسعى منتخب ايسلندا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة إلى المنافسة علي المراكز المتقدمة والتأهل إلى نهائيات البطولة القارية ، بينما يحاول منتخب فرنسا في مواصلة صدارته جدول ترتيب المجموعة وحسم التأهل بشكل كبير إلى النهائيات .
ويحتل منتخب فرنسا المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 فوز وخسارة وحيدة بينما جاء منتخب ايسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة .
تشكيل منتخب فرنسا المتوقع :
حراسة المرمى: هوجو لوريس
الدفاع: لوكاس هيرنانديز – بينجامين بافارد- كليمو لينجليه – رافائيل فاران
الوسط: توماس ليمار- كينجسلي كومان – بليز ماتويدي – نيجولو كانتي
الهجوم: أولييفيه جيرو - أنطوان جريزمان