توافد أطباء البحر الأحمر على، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء البحر الأحمر بمقر النقابة بمدينة الغردقة، والتي انطلقت في تمام الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 5 من مساء اليوم ويبلغ من لهم حق التصويت نحو 900 عضوا بمحافظة البحر الأحمر.



وفتحت أبواب اللجنة الانتخابية في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة 5 من مساء اليوم.



ويتنافس على مقعد النقيب 2 من المرشحين " أحمد عبدالمالك وعلاء ربيع"، بالإضافة إلى مقعدين للمرشحين فوق السن ويتنافس عليهم 4 مرشحين "صموائيل توفيق وأمجد كامل وسامي يوسف وأسماء يوسف"، ومقعدين تحت السن ويتنافس عليهم 4 مرشحين "وسام سلمي وميرا فؤاد ووائل عبدالحفيظ ومحمد النجار".



وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن الانتخابات ستجري بمقر نقابة للأطباء بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة، وتم تجهيز اللجان تحت إشراف قضائي.



ووضعت اللجنة الإرشادات اللازمة للأعضاء حيث يحصل الناخب على 7 استمارات 3 منهم خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، أما النقابة العامة فيها 4 استمارات، بالإضافة إلى استمارة النقيب واختيار 3 مرشحين في استمارة فوق السن، و3 أخرين في استمارة تحت السن.



وكثف المرشحون من الدعاية الانتخابية داخل المستشفيات الكبرى وأماكن تجمعات الأطباء، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مناطق تقديم الخدمة، لعرض البرامج الانتخابية لهم.