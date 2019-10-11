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مرأة

احذر.. الوجبات السريعة تصيبك بالعقم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:34 م
صدى البلد
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نهى حمدي
باتت الأضرار التي تنجم عن تناول الوجبات السريعة كثيرة وربما لا تحصى، فقد تكشف الدراسات كل يوم ضرر جديد يقصف من عمر الإنسان الذي يقدم على تناول تلك الوجبات.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الوجبات السريعة بشكل متكرر قد يزيد من خطر الإصابة بالعقم والسرطان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قام الباحثون بتحليل دماء 10000 متطوع بحثًا عن مواد كيميائية سامة تسمى PFAs ، والمعروفة باسم "المواد الكيميائية إلى الأبد".

أظهرت النتائج أن أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة لديهم المزيد من PFAs في دمائهم ، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا وجباتهم مطهيه في المنزل.

PFAs تحظى بشعبية في صناعة الوجبات السريعة لكونها مقاومة للشحوم ودائمة، وتظهر في أغلفة البرجر وأكياس المعجنات وصناديق البيتزا.

وتؤدي تلك المواد للإصابة بالعقم وكذلك السرطان وأمراض الغدة الدرقية وارتفاع الكوليسترول في الدم.
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