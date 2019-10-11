إقبال متوسط على انتخابات أطباء المنيا.. ومنافسة شرسة على مقعد النقيب

توافد أطباء المنيا على انتخابات التجديد النصفي للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل ووسط تواجد أمنى مكثف.



وشهدت الانتخابات قبل صلاة ظهر الجمعة إقبالا ضعيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء على التصويت وسط تعليق لافتات كبيرة للدعاية الانتخابية وتواجد حشد من أهالي المرشحين بمحيط مقر الانتخابات.



ويتنافس على منصب النقيب مرشحان هما الدكتور عمرو محمد على النقيب الحالى ، والدكتور ناصر زغلول بينما ينافس 9 مرشحين على مقاعد النقابة الفرعية .منهم 4 مرشحين فوق السن وهم الدكاترة نادية الأمين وأسامة طناس وطارق خلف فتح الباب وعماد حنا لبيب متى .



بينما يتنافس 5 مرشحين تحت السن لاختيار 4 فقط من بينهم وهم الدكاترة أحمد صادق وأروي شاهين وأسامة طرخان وأسامة مفتاح وطارق عبد المنعم عبد الظاهر.



في حين يتنافس مرشح واحد فقط على مقعد عضوية قطاع شمال الصعيد وهو الدكتور عماد سمير شحاتة ، ويبلغ من لهم حق التصويت ما يقرب من 7 آلاف طبيب وطبيبة على مستوى المحافظة



كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، وضعت ميثاق شرف انتخابي للمرشحين يتضمن إعلاء المنافسة الشريفة التى تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة، كما يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابي للأطباء



وطالبت اللجنة المرشحين بضرورة عدم إقحام أى تيارات دينية أو مواقف سياسية في العملية الانتخابية باعتبار ان النقابة بيت كل الأطباء ،هذا إلى جانب عدم تعرض أى مرشح أو مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.



