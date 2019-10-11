11 أكتوبر .. أمنية حسن تحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

تستعد الفنانة أمنية حسن، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري٬ على خشبة مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.



ومن المتوقع أن تقوم أمنية حسن بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها وعدة أغاني شهيرة منها "عن تجربة"٬ و"عشم إبليس"٬ و"أبويا واحشني جدا"٬ و"مرسال لحبيبي" وغيرها.



يذكر أن أبرز أعمال أمنية حسن أغنية :"ليه الكمانجة"، و"الحدوتة"، و"صحاب"، كما قدمت العديد من الأغاني للنادي الأهلي الذي تعشقه من صغر سنها.