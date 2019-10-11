Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

11 أكتوبر .. أمنية حسن تحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:36 م
أمنية حسن
أمنية حسن
Advertisements
آيه عاطف
تستعد الفنانة أمنية حسن، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري٬ على خشبة مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المتوقع أن تقوم أمنية حسن بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها وعدة أغاني شهيرة منها "عن تجربة"٬ و"عشم إبليس"٬ و"أبويا واحشني جدا"٬ و"مرسال لحبيبي" وغيرها.

يذكر أن أبرز أعمال أمنية حسن أغنية :"ليه الكمانجة"، و"الحدوتة"، و"صحاب"، كما قدمت العديد من الأغاني للنادي الأهلي الذي تعشقه من صغر سنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نداء شرارة تشعل حفل ساقية الصاوي

شاهد .. نداء شرارة تغنى لـ فضل شاكر "يا حبيب الروح"

نداء شرارة تكشف تفاصيل حفلها بدار الأوبرا في الأول من أكتوبر

اليوم.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

نداء شرارة تغني مبتهزش من بروفات حفل دار الأوبرا.. فيديو

ترشيحاتنا

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ماذا قال وفد النواب الأمريكى عن زيارته لـ العاصمة الإدارية.. فيديو

محتشمة وأنيقة.. إليسا بإطلالة غير تقليدية تبهر الجمهور

ماذا يحدث إذا تناولت ربع كوب من البقدونس

برنامج تأهيلي خاص لثلاثي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر

تبهر الجمهور.. سالي عبد السلام بالحجاب بعد صلاة الجمعة

أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب