التزكية تحسم انتخابات أطباء كفر الشيخ وسط إقبال الناخبين للتصويت

حُسمت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، بالتزكية، والتي فاز بها الدكتور عمرو عبد اللطيف أبو سمرة، استشاري التخدير والعناية المركزة، بمنصب النقيب.



وفاز بعضوية مجلس النقابة لمقعد "فوق السن" بالتزكية، كل من، الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور أحمد الجنزوري، استشاري جراحات العظام، مدير عام مرفق الإسعاف بكفر الشيخ.



كما فاز بعضوية مجلس النقابة "تحت السن" بالتزكية، كل من، الدكتور نادر الخميسي، إخصائي المسالك البولية بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد منير عبده، إخصائي الأنف والأذن والحنجرة.



فيما تشهد الانتخابات إقبالًا كبيرًا للتصويت على مقاعد النقابة العامة، وسط حشد من جموع الأطباء لدعم الدكتور محمد كمال بسام، المرشح الوحيد من أبناء كفر الشيخ، لعضوية مجلس النقابة العامة لمقعد وسط الدلتا، الذي يضم محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية.



وكان مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، قد تناولوا الإفطار الجماعي، وسط حالة من المحبة والمودة والإخاء بين الجميع.

