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أخبار العالم

توفر 3 ملايين وظيفة.. شركة سعودية جديدة تفتح أبوابها للموظفين

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:29 م
وزير العمل السعودي
وزير العمل السعودي
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلن المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن تأسيس تأسيس الوزارة لشركة «عمل المستقبل»، وتوفير 3 ملايين وظيفة للمواطنين السعوديين بها.

وذكر وزير العمل السعودي، خلال رعايته افتتاح منتدى الحوار الاجتماعي العاشر في الرياض، أن شركة «عمل المستقبل» هي شركة حكومية تحت مظلة صندوق الموارد البشرية «هدف»، تهدف إلى تفعيل وتحفيز عمل المستقبل؛ حيث من المتوقع أن يصل عدد وظائف المستقبل إلى 3 ملايين وظيفة في 2030، بحسب موقع «تواصل» الإخباري.

وتعتبر المملكة العربية السعودية السوق الأكبر لأعمال المستقبل، وهو ما كان دافعا لتأسيس الشركة الوطنية الجديدة؛ حيث قال وزير العمل السعودي إن مستقبل العمل يمر بمراحل وتطورات عديدة، ترتبط بالثورة التكنولوجية؛ ما يتطلب تأهيل القوى العاملة الحالية، والاستثمار في تطوير المواهب المستقبلية.

وشدد وزير العمل السعودي على سعي المملكة جديا نحو تأهيل القوى العاملة لمواكبة مستقبل العمل والتقدم التكنولوجي، وذلك بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال.
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