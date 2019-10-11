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رياضة

نهاية الحكاية .. أوزيل يقترب من الرحيل عن أرسنال

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:39 م
مسعود أوزيل
مسعود أوزيل
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القسم الرياضى
أفادت الصحف الإنجليزية بأن قصة الألماني مسعود أوزيل في إنجلترا شارفت على النهاية، لافتة إلى أن صانع الألعاب فقد مكانه الأساسي في ناديه أرسنال، بينما تترقب أندية في دول أخرى باللاعب.

وأكدت صحيفة "ميرور" أن مدرب أرسنال، الإسباني أوناي إيمري يرغب في التخلص من نجمه الألماني، بسبب راتبه المرتفع، وانعدام التزامه في التدريبات.

وخاض أوزيل مباراة واحدة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل إيمري.

ويتقاضى أوزيل راتبا مرتفعا للغاية، يصل إلى أكثر من 300 ألف دولار أسبوعيا، مما قد يزيد من رغبة إدارة "المدفعجية" بانتقاله.

وترددت أنباء مفادها قيام وكيل أعمال النجم الألماني، ذو الأصول التركية، بالتواصل مع نادي فنربخشة التركي، لترتيب صفقة انتقال محتملة بنظام الإعارة في الانتقالات الشتوية.

من ناحية أخرى، أكدت وسائل إعلام إنجليزية أن أندية في الولايات المتحدة والصين، تترقب وضع اللاعب، وتفكر بالتعاقد معه.

وخاض اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ31 بعد أيام، 167 مباراة مع أرسنال، منذ انتقاله للفريق اللندني في 2013، قادما من ريال مدريد الإسباني.
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