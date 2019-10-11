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مرأة

بالأبيض.. إطلالة صباحية لـ داليا مصطفى تبهر متابعيها

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:05 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت داليا مصطفى بفستان ابيض منقوش عليه ورد، ونسقت معه تسريحة شعر بسيطة، واعتمدت على مكياج هادئ وبسيط.

وكتبت داليا مصطفى تعليقا على الصورة قائلة "صباح الخير" وانهالت عليها التعليقات من متابعيها ردا عليها قائلين: "صباح الجمال"، "بنحبك".

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