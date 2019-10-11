بعد الهجوم على ناقلة نفط إيرانية.. ارتفاع أسعار البترول اليوم

ارتفعت أسعار النفط إلى 60.65 دولار للبرميل اليوم الجمعة بعد أن قالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة للدولة أُصيبت بصاروخين في البحر الأحمر قرب السعودية، لكن توقعات بتراجع الطلب على النفط سرعان ما دفعت الخام للهبوط من مستويات مرتفعة بلغها خلال الجلسة.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط إيرانية أُصيبت في البحر الأحمر قبالة ساحل السعودية اليوم، مع اختلاف عدة تقارير بشأن مدى الضرر الذي لحق بها، وقالت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن السفينة تعرضت لأضرار لكنها مستقرة ونفت تقارير باشتعال النيران في الناقلة.



وسجل خاما النفط القياسيان أكبر ارتفاع يومي منذ 16 سبتمبر ، أول جلسة تداول بعد الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين الذي تسبب في توقف ما يزيد عن نصف إنتاج المملكة من النفط ودفع أسعار الخام مؤقتا للارتفاع بنحو 20 بالمئة.



وانحسر الدعم الأولي الذي تلقاه الخام اليوم الجمعة من الأنباء الإيرانية مع استمرار التداولات. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60 سنتا إلى 59.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1128 بتوقيت جرينتش.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا إلى 54.31 دولار للبرميل، وتخضع صادرات النفط الإيرانية لعقوبات أمريكية مما يقلص أثر إيران على الإمدادات العالمية، وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وطائرات مسيرة أمريكية في مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي لتجارة النفط العالمية.



ومما يواصل كبح الأسعار، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن أسواق النفط العالمية تعافت بوتيرة سريعة من الهجمات التي تعرضت لها السعودية حتى أنها تواجه فائضا في الإمدادات في العام القادم مع تباطؤ الطلب العالمي، ودفعت الآفاق الاقتصادية المضطربة لعام 2020 وكالة الطاقة الدولية لخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.