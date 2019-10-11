بالتل المنفوش..إليسا تخطف قلوب جمهورها في أحدث إطلالة

أطلت إليسا بـ فستان أحمر ومنفوش في أحدث جلسة تصوير لها لمجلة "جمالك"، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها ورقتها.



وكان الفستان من قماش التل المنفوش والمكون من طبقات، وانتعلت حذء أسود بكعب عالي، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وأسورة رقيقة لإكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية وضعت إليسا ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاة باللون الكاشمير الملائم لإطلالتها.



واعتمدت إليسا على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة، وهي التسريحة المفضلة لها، واليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها.