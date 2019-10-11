برفقة طفل.. هند عبد الحليم تتألق فى إطلالة عصرية

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها برفقة طفل على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هند عبد الحليم ببنطلون طويل من القماش باللون الزيتى ، وتي شيرت باللون الأسود نصف كم ، وانتعلت حذاء رياضيا.



وتركت هند عبد الحليم شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها والرموش السوداء، وأحمر شفاة باللون البيج.



ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لأكمال إطلالتها.

