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محافظات

صفحة فيسبوك للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار في مطاعم الإسكندرية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
مطاعم الإسكندرية
مطاعم الإسكندرية - أرشيفية
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احمد عبد العزيز
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن تلقيها شكاوى التلاعب بالأسعار في المطاعم.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة علي خطوط الشكاوي والصفحة الرسمية للإدارة على "فيسبوك".

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، شنت مؤخرا عدة حملات للتفتيش على الكافيتريات والمطاعم والمحال العامة للتأكد من التراخيص والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف،إن الإدارة شنت مؤخرا حملة استهدفت 15 منشأة غذائية تشمل "مطاعم، كافيتريات، محال عصائر" بشارعي مسجد القباري والأمير لؤلؤ بحي غرب.

وأضاف رشاد أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مطاعم وكافيتريات تدار بدون ترخيص، و8 محال تبيع بأسعار غير معتمدة، منوها أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات وإبلاغ حي غرب لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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