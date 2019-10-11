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محافظات

تخفيض سعر تقنين أراضى وضع اليد لصغار المزارعين بالوادى الجديد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:21 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن مبادرة دعم المحافظة لصغار المزارعين بخصم ٥٠ ٪ من ثمن الأرض المساحات حتى ٥ أفدنة وخصم ٢٥ ٪ للمساحات من ٥ حتى ١٠ أفدنة، وذلك لمن يقوم بالسداد قبل ١ نوفمبر القادم ، جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد الزراعيين بمدينة الداخلة.

وكلف الزملوط بتشكيل لجنة يشترك بها صندوق استصلاح الأراضي مع مركز الداخلة لبحث موقف أراضى تعديات المواطنين قبل التقنين للتأكد من عدم تخصيصها لغرض ما أو أن تكون تابعة لأي جهة حكومية.

واستجابه لطلب المواطنين وافق الزملوط على تسوية الطريق بحي الزراعيين الذي تأثر بأعمال حفر مشروع الصرف الصحي ، كما وافق على تخصيص أرض لاحد المواطنين بديله لأرضه وذلك لإقامة منفذ بيع منتجات.

وأعلن الزملوط عن طرح أراضى الكثبان الرملية بتخفيض ٥٠ ٪ وذلك لإقامة مشروعات زراعية عليها، وذلك يهدف الي تحقيق الاستغلال الأمثل للغرود الرملية عبر زراعتها وتثبيت الرمال ومنع زحفها باتجاه الطرق السريعة.
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