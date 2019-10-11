غزل المحلة يختتم استعداداته للقسم الثاني بمواجهة منوف وديا

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة، استعداداته لخوض منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة بحري بمباراة ودية قوية أمام فريق منوف أحد أندية القسم الرابع يوم الثلاثاء المقبل .



ويسعى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لخوض عدة مواجهات ودية لتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا أملا في تحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز .



تجدر الإشارة إلى أن فريق غزل المحلة يبدأ مشواره في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري .