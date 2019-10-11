في الفلوس السلامة.. زيادة الرواتب تقي من الأمراض

دومًا هناك علاقة طردية بين الأجور والحالة الصحية للأشخاص، فكلما كان الراتب في زيادة كلما زادت حالة الرضى وأصبح الأشخاص في حالة صحية جيدة.



اشارت دراسة حديثة إلى أن الحصول على زيادة في الأجور قد يحميك من أمراض القلب والسكتات الدماغية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووجد الباحثون أن أولئك الذين زاد رواتبهم كانوا أقل عرضة بنسبة 15 في المئة ممن يعانون من قصور القلب على مدى السنوات ال 25 المقبلة، بينما خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية ارتفع بنسبة تقارب 20 في المائة للرجال والنساء الذين انخفض دخل أسرهم.



يقول الفريق الباحثي من مستشفى بريجهام ونس ومدرسة هارفارد الطبية ، إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة قد تؤدي إلى دفع الأطباء اهتمامًا أكبر للظروف المالية للمرضى أثناء فحص أمراض القلب.



وكشفت الأبحاث السابقة أن وجود دخل أعلى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وجاءت الدراسة الجديدة لتؤكد على ذلك حيث وجد الباحثون أن أولئك الذين ارتفع راتبهم قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 في المائة.



