من سوريا للعراق وليبيا.. قصة أردوغان عراب الخراب الساعي لإعادة أمجاد العثمانيين على أنقاض الدول العربية

تعبر حالة الفوضى التي تشهدها بعض الدول العربية عن حجم المؤامرات التي تستهدف المنطقة، فى ظل وجود قوى تسعى لتفتيت الوطن العربي لتحقيق مصالحها، ويبدو التدخل التركي جزء من تلك المؤامرات التي لا تنتهي، ويكفي أن تستدير ببصرك فى العواصم العربية التي أصابها الخراب لتجد دليلا على أصابع تركية الساعية لتخريب المنطقة.
فى كل صراع أو أزمة يبدو الوجود التركي حاضرا وبقوة ، فأنقرة إن لم تكن موجودة بقواتها وجنودها، فهي موجودة بأموالها وسلاحها، بداية الشام والعراق وصولا إلى ليبيا، جميعها ضحايا المخططات التركية، والنزعة التخريبية لزعيم أنقرة الملقب بـ «عراب الخراب».
على مدار الأيام الماضية لم يتوقف الرفض الدولي للعملية العسكرية التي تشنها تركيا على منطقة شمال شرق سوريا، والتي بدأت الأربعاء الماضي، مستهدفة ما قالت إنها «تنظيمات إرهابية» بهدف إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلو مترا، داخل الأراضي السورية وبطول 480 كيلو مترا باتجاه الحدود العراقية، في محاولة من تركيا لتقسيم الأراضي السورية وتشريد الشعب السوري بكافة طوائفه وفي مقدمتهم الأكراد.
فى كل صراع أو أزمة يبدو الوجود التركي حاضرا وبقوة ، فأنقرة إن لم تكن موجودة بقواتها وجنودها، فهي موجودة بأموالها وسلاحها، بداية الشام والعراق وصولا إلى ليبيا، جميعها ضحايا المخططات التركية، والنزعة التخريبية لزعيم أنقرة الملقب بـ «عراب الخراب».
على مدار الأيام الماضية لم يتوقف الرفض الدولي للعملية العسكرية التي تشنها تركيا على منطقة شمال شرق سوريا، والتي بدأت الأربعاء الماضي، مستهدفة ما قالت إنها «تنظيمات إرهابية» بهدف إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلو مترا، داخل الأراضي السورية وبطول 480 كيلو مترا باتجاه الحدود العراقية، في محاولة من تركيا لتقسيم الأراضي السورية وتشريد الشعب السوري بكافة طوائفه وفي مقدمتهم الأكراد.
بنزين الحرب الليبية
منذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا، بين الجيش الوطني الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي، وحكومة فايز السراج، ولم تتوقف تركيا عن مواصلة دورها التخريبي في ليبيا، من خلال دعمها للمليشيات المسلحة التي تحارب الجيش الوطني الليبي، والتي تقدم لها انقرة كافة وسائل الدعم والتمويل والسلاح لاستمرار الحرب الأهلية الليبية بين الجيش الوطني والمليشيات المدعومة من تركيا.
الجيش الوطني الليبي بدوره يعمل على رصد الدور التخريبي لتركيا على الأراضي الليبية ودعمها للجماعات المسلحة، حيث أكد العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريحات سابقة له، أن المليشيات المسلحة في مدينة طرابلس حصلت على أسلحة وطائرات تركية ميسرة من طراز "درونز" بجانب طائرات بدون طيار.
هجمات مستمرة على العراق
في يونيو عام 2018 استيقظ العالم على ضربات جوية تشنها القوات التركية على إقليم كردستان شمال العراق، لملاحقة حزب العمال الكردستاني والذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وسط ادانات دولية واسعة وقتها للتنديد بالغزو التركي لإقليم كردستان.
عراب خراب سوريا
من جديد عاد الدور التركي التخريبي في سوريا رغم أنه لم يتوقف، بعملية عسكرية جديدة أطلق عليها "نبع السلام" استمرارا لعملياته العسكرية السابقة "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، والتي كانت جميعها لتهديد استقرار سوريا، والتي تزعم أنقرة أن حربها بهدف حماية حدودها من الجماعات الإرهابية والمسلحة وخلق منطقة آمنة تسمح بعودة اللاجئين إليها، في حين أن تلك الأماكن جميعها باتت تعاني من عدم الاستقرار ويستغيث شعبها من الحرب الضروس التي تشنها تركيا ليس لهدف إلا للانتقام من الأكراد.