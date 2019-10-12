شجعيهم يكلوا.. طريقة عمل ميني كوكيز بالشكولاتة لأطفالك

الكوكيز من الوجبات الخفيفة التي يحبها الاطفال وتجذبهم، ويمكن تحضيرها ووضعها في اللانش بوكس ليأخذوها معهم إلى المدرسة، وإليكي طريقة عمل ميني كب كوكيز محشو بالشوكلاتة لأطفالك.
مقادير الكب كوكيز:
٢٠٠ غم زبدة
بيضتين
1\4كوب سكر أبيض
3\4 لكوب سكر بني
1\2 ملعقة صغيرة فانيلا
2 ونصف كوب دقيق
ملعقة بكينج باودر
شوكلاته خام حسب الرغبة
طريقة تحضير الكب كيك:
- ونخلط الزبده اللينه في المضرب الكهربائى، ومن ثم نضيف السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخلط.
- ونضيف البيض والدقيق مع البيكنج باودر والفانيلا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ونضع العجينة في الثلاجه على الأقل نصف ساعه حتى تتماسك ويسهل تشكيلها، ومن ثم نقسم الشوكلاته الخام الى قطع صغيرة.
- ونأخذ كل مره جزء قليل من العجينة ونحشوها بقطعة شوكلاته ثم نغلقها على شكل كرات نوزع كل كره بداخل قالب ميني كب كيك صغير.
- ونخبزها في فرن حامي مشعل مسبقا مدة ١٠-١٥ دقيقه ونتركها تبرد ثم نخرج الكوكيز من القوالب ونضعها فوق شبك ، ومن ثم نقوم بتزين بـ زبدة الفستق أو الشوكلاته المذابة.
مقادير الكب كوكيز:
٢٠٠ غم زبدة
بيضتين
1\4كوب سكر أبيض
3\4 لكوب سكر بني
1\2 ملعقة صغيرة فانيلا
2 ونصف كوب دقيق
ملعقة بكينج باودر
شوكلاته خام حسب الرغبة
طريقة تحضير الكب كيك:
- ونخلط الزبده اللينه في المضرب الكهربائى، ومن ثم نضيف السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخلط.
- ونضيف البيض والدقيق مع البيكنج باودر والفانيلا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ونضع العجينة في الثلاجه على الأقل نصف ساعه حتى تتماسك ويسهل تشكيلها، ومن ثم نقسم الشوكلاته الخام الى قطع صغيرة.
- ونأخذ كل مره جزء قليل من العجينة ونحشوها بقطعة شوكلاته ثم نغلقها على شكل كرات نوزع كل كره بداخل قالب ميني كب كيك صغير.
- ونخبزها في فرن حامي مشعل مسبقا مدة ١٠-١٥ دقيقه ونتركها تبرد ثم نخرج الكوكيز من القوالب ونضعها فوق شبك ، ومن ثم نقوم بتزين بـ زبدة الفستق أو الشوكلاته المذابة.