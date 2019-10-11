تراجع سندات سعودية دولارية بفعل مخاوف بشأن توتر في الخليج

انخفضت سندات سعودية دولارية لأدنى مستوى في عدة أسابيع اليوم الجمعة في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق بشأن خطر تجدد التوتر في منطقة الخليج بعد إعلان إيران وقوع هجوم على إحدى ناقلاتها النفطية.



وتراجع إصدار سندات سيادي استحقاق 2046 بمقدار 0.9 سنت إلى 109.2 سنت للدولار، وهو أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، بينما انخفضت سندات لأرامكو السعودية استحقاق 2049 بمقدار 0.6 سنت ليجري تداولها عند 108 سنتات في الدولار وفقا لبيانات تريدويب.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الناقلة سابيتي أصيبت، على الأرجح بصواريخ، في البحر الأحمر قبالة ساحل السعودية اليوم. والحادث، الذي لم يتم تأكيده على نحو مستقل بعد، هو الأحدث الذي يستهدف ناقلات النفط في البحر الأحمر ومنطقة الخليج، وقد يعزز التوترات بين السعودية وإيران.