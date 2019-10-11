للمرة الثانية.. كريم بنزيما لاعب الشهر في ريال مدريد

توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي، خلال شهر سبتمبر الماضي، باختيار جماهير وعشاق الميرنجي.



وكان بنزيما الذي توج بالجائزة شهر أغسطس الماضي، حيث سجل هدفين في شباك ليفانتي، كما سجل هدف الانتصار على إشبيلية في معقل الفريق الأندلسي "رامون سانشيز بيزخوان".



وقال بنزيما عقب تسلمه الجائزة، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "الجائزة دائمًا تكون مميزة، لأنها من اختيار الجماهير، والذين ندين لهم بكل شيء".



وأضاف "المستقبل؟ لا مجال لوجود مباريات سهلة، هو شهر مهم للغاية بالنسبة لنا في الليجا ودوري أبطال أوروبا، نحن في انتظار خوض 3 مواجهات صعبة للغاية".



يذكر أن بنزيما يستعد رفقة اللاعبين الذين لم يُشاركوا مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الحالي، ويسعى هداف الميرنجي هذا الموسم لمواصلة السير بخطوات ثابتة مع الملكي.