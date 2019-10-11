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رياضة

بعد تسلم درع الدورى.. وليد سليمان يوجه رسالة إلى جمهور النادى الأهلى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
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منار نور
احتفل وليد سليمان لاعب الأهلى بتسليم النادى درع الدورى مساء أمس فى حفل ضخم بأحد الفنادق الضخمة.

ونشر وليد سليمان مجموعة صور من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا : "مبروك الفوز لجماهير النادي الأهلي الفوز بالدوري 41".

وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد ماراثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي، معززًا رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولة.

وشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي راعي الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل، كما شهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.

ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي أحياه العديد من النجوم
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