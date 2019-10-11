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أخبار العالم

إصابة 5 أشخاص في 3 انفجارات شرق أفغانستان

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:07 م
انفجارات في أفغانستان
انفجارات في أفغانستان
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أ ش أ
أعلن مسئولون أفغان اليوم (الجمعة) إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح إثر وقوع ثلاثة انفجارات في مدينة "جلال أباد" بإقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن "أحمد علي عزرات" عضو مجلس إقليم "نانجارهار" قوله إن أحد الانفجارات استهدف منزل رئيس المجلس مما أدى إلى إصابة أحد الحراس، مشيرا إلى أن انفجارا ثانيا وقع في مكان مجاور أسفر عن إصابة مدني واحد.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الإقليم "موباريز أتال" إن انفجارا وقع خارج أحد المساجد في مدينة "جلال أباد" عاصمة الإقليم عقب وقت قصير انتهاء صلاة الجمعة.
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