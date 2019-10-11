بـ فستان طفولى.. نسرين طافش تتألق برفقة صديقاتها

نشرت الفنانة نسرين طافش ستورى جديدة لها برفقة صديقاتها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



وظهرت نسرين طافش بفستان قصير وأوف شولدر باللون الموف الفاتح، وملون ببعض الألوان المبهجة، وانتعلت slipper باللون الذهبى وعليه فيونكة.



وقامت نسرين طافش بتسريح شعرها بطريقة رائعة ذيل الحصان التى تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها ولمسات خفيفة بالألوان البنية للعيون والرموش السوداء، وأحمر شفاه باللون البيج.



ولم تتكلف نسرين طافش بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.

