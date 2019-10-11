Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان طفولى.. نسرين طافش تتألق برفقة صديقاتها

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
نشرت الفنانة نسرين طافش ستورى جديدة لها برفقة صديقاتها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وظهرت نسرين طافش بفستان قصير وأوف شولدر باللون الموف الفاتح، وملون ببعض الألوان المبهجة، وانتعلت slipper باللون الذهبى وعليه فيونكة. 

وقامت نسرين طافش بتسريح شعرها بطريقة رائعة ذيل الحصان التى تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها ولمسات خفيفة بالألوان البنية للعيون والرموش السوداء، وأحمر شفاه باللون البيج.

ولم تتكلف نسرين طافش بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.
بـ فستان طفولى.. نسرين طافش تتألق برفقة صديقاتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. أروى جودة بإطلالة رقيقة من مهرجان الجونة

بـ الأسود.. إطلالة ساحرة لـ لقاء الخميسي

بـ قصير وفضى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة أنيقة

بـ جينز ممزق.. كارولين عزمى تتألق بإطلالة عصرية

بـ فستان أزرق.. نجوى كرم تتألق فى أحدث ظهور

ألوان ترابية وشعر سنبلة.. نسرين أمين تتألق بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور

احذر.. هذا الحلف على المال يجعل الله يغضب عليك.. فيديو

في عيد ميلاده.. حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني وطلاقه من زينة عاشور

تعرف على 3 أشخاص نهى رسول الله عن إعطائهم المال .. فيديو

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

المصائب تلحق بالفنانين بعد الزواج.. هنا الزاهد أبرزهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها