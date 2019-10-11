اليابان تلغي مباريات كأس العالم للرجبي قبيل قدوم إعصار هاجيبيس

ألغت اليابان، اليوم /الجمعة/، مباريات بطولة كأس العالم للرجبي المقامة حاليا على أراضيها، كما علقت حركة الطيران والقطارات، وذلك مع اقتراب وصول إعصار "هاجيبيس" للعاصمة طوكيو ومناطق أخرى شرقي البلاد على مدار اليومين المقبلين .



وقال رئيس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ياسوشي كاجيهاراهاجيبيس - خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - " من أجل حماية حياتك وحياة من تهتم بهم، رجاءا حاول أن تبدأ في إخلاء موقع مبكرا قبل انتهاء اليوم واشتداد العاصفة".



وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه تم تكليف نحو 17 ألف من أفراد الجيش والشرطة أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال الحاجة إليهم لإجراء عمليات إنقاذ، حيث قال إنه من المحتمل أن يتسبب الإعصار في إحداث انقطاع للتيار الكهربائي وتدمير للبنية التحتية والتأثير على حياة البشر.



يذكر أن توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أفادت بأن منسوب المياه التي ستخلفها الأمطار الناتجة عن الإعصار ستصل إلى 80 سنتيمترا، حيث نوهت الحكومة اليابانية على المواطنين بضرورة تخزين مؤنهم وترك الأماكن المعرضة للخطر قبل قدوم الإعصار.