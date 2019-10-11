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أخبار العالم

سانا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف تركي على حي الزيتونة بالقامشلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:15 م
قصف تركي على سوريا
قصف تركي على سوريا
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أ ش أ
أفادت وكالة الأنباء السورية/سانا/ بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف القوات التركية بالقذائف على حي الزيتونة شمالي مدينة القامشلي شمال البلاد.

كما أفادت/سانا/ بوقوع انفجار سيارة مفخخة في شارع منير حبيب أمام مطعم الأومري بالقامشلي.

وفي سياق متصل، افرجت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن 250 معتقلا مدنيا من سجن الهول بريف الحسكة في محاولة لتخفيف الاحتقان المواطنين ضدهم.
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