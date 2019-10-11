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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتفقان على تكثيف مفاوضات بريكست خلال الأيام المقبلة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:16 م
البريكست
البريكست
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أ ش أ
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على تكثيف المباحثات بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتأمين اتفاق قبيل الـ31 من أكتوبر الجاري وهو الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للتكتل.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشئون الـ"بريكست" ميشال بارنييه قد قال إنه عقد اليوم /الجمعة/ "اجتماعا بناءً" مع الوزير البريطاني لشئون بريكست ستيفن باركلي في بروكسل.

بدوره، صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - في وقت سابق اليوم - بأنه تلقى "رسائل إيجابية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
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