لن تصدق.. 5 طرق لإطالة الأظافر فى أسبوع

تعد الأظافر من الأساسيات الجمالية للمرأة مثل الشعر والوجه لذلك يجب علينا معرفة كيفية الأهتمام والعناية بها ، وطرق إطالتها للحصول على مظهر متكامل ورائع ويمكننا البدء بترك العادات السيئة لذلك قدم موقع wiki how خمسة نصائح للحصول على أظافر قوية.



1-التوقف عن الأكليرك وطلاء الأظافر رخيص الثمن

كل هذه العادات يمكن أن تجعل أظافرك تتكسر بكل سهولة وذلك لأنها غير صالحة للأستخدام وتعمل على تشقق الأظافر



2-التوقف عن أستخدام الأظافر كأدوات

يجب الحرص على عدم أستخدام أظافرك كأدة لأزالة الورق اللاصق على العبوات ، التقليل من تركها فى المياه لفترة طويلة لأن ذلك يضعفها كثيرًا



3- الحصول على الفيتامينات المناسبة

يجب تناول الأطعمة الصحية والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين التى تعزز نمو الأظافر والشعر مثل مشروم، موز، سالمون، أفوكادو



4- لرعاية بشكل صحيح للبشرة الخاصة بالأظافر



ضع مزيل بشرة على أظافرك نقع أظافرك في ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتخفيف البشرة، للحصول على صحة إضافية للبشرة ، ضع حمض الهيالورونيك حول البشرة ، والحفاظ عليها رطبة نضع مرطب حول بشرة الخاص بك سيمنع من تعليق الأظافر والأظافر المكسورة.



5- أستخدام الزيوت الطبيعية



فعند دعك أظافرك بالليمون لمدة دقيقة ثم وضع الزيوت مثل زيت الجوجوبا فهو من أفضل الزيوت التى تعمل على إطالة الأظافر بشكل كبير