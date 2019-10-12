لن تصدق.. 5 طرق لإطالة الأظافر فى أسبوع

تعد الأظافر من الأساسيات الجمالية للمرأة مثل الشعر والوجه لذلك يجب علينا معرفة كيفية الأهتمام والعناية بها ، وطرق إطالتها للحصول على مظهر متكامل ورائع ويمكننا البدء بترك العادات السيئة لذلك قدم موقع wiki how خمسة نصائح للحصول على أظافر قوية.
1-التوقف عن الأكليرك وطلاء الأظافر رخيص الثمن
كل هذه العادات يمكن أن تجعل أظافرك تتكسر بكل سهولة وذلك لأنها غير صالحة للأستخدام وتعمل على تشقق الأظافر
2-التوقف عن أستخدام الأظافر كأدوات
يجب الحرص على عدم أستخدام أظافرك كأدة لأزالة الورق اللاصق على العبوات ، التقليل من تركها فى المياه لفترة طويلة لأن ذلك يضعفها كثيرًا
3- الحصول على الفيتامينات المناسبة
يجب تناول الأطعمة الصحية والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين التى تعزز نمو الأظافر والشعر مثل مشروم، موز، سالمون، أفوكادو
4- لرعاية بشكل صحيح للبشرة الخاصة بالأظافر
ضع مزيل بشرة على أظافرك نقع أظافرك في ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتخفيف البشرة، للحصول على صحة إضافية للبشرة ، ضع حمض الهيالورونيك حول البشرة ، والحفاظ عليها رطبة نضع مرطب حول بشرة الخاص بك سيمنع من تعليق الأظافر والأظافر المكسورة.
5- أستخدام الزيوت الطبيعية
فعند دعك أظافرك بالليمون لمدة دقيقة ثم وضع الزيوت مثل زيت الجوجوبا فهو من أفضل الزيوت التى تعمل على إطالة الأظافر بشكل كبير
1-التوقف عن الأكليرك وطلاء الأظافر رخيص الثمن
كل هذه العادات يمكن أن تجعل أظافرك تتكسر بكل سهولة وذلك لأنها غير صالحة للأستخدام وتعمل على تشقق الأظافر
2-التوقف عن أستخدام الأظافر كأدوات
يجب الحرص على عدم أستخدام أظافرك كأدة لأزالة الورق اللاصق على العبوات ، التقليل من تركها فى المياه لفترة طويلة لأن ذلك يضعفها كثيرًا
3- الحصول على الفيتامينات المناسبة
يجب تناول الأطعمة الصحية والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين التى تعزز نمو الأظافر والشعر مثل مشروم، موز، سالمون، أفوكادو
4- لرعاية بشكل صحيح للبشرة الخاصة بالأظافر
ضع مزيل بشرة على أظافرك نقع أظافرك في ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتخفيف البشرة، للحصول على صحة إضافية للبشرة ، ضع حمض الهيالورونيك حول البشرة ، والحفاظ عليها رطبة نضع مرطب حول بشرة الخاص بك سيمنع من تعليق الأظافر والأظافر المكسورة.
5- أستخدام الزيوت الطبيعية
فعند دعك أظافرك بالليمون لمدة دقيقة ثم وضع الزيوت مثل زيت الجوجوبا فهو من أفضل الزيوت التى تعمل على إطالة الأظافر بشكل كبير