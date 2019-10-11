الشركة مالكة ناقلة النفط الإيرانية تفجر مفاجأة عن رواية استهداف السعودية لها

نفت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المالكة لأسطول ناقلات السفن الايرانية، ما نشرته وسائل الاعلام في طهران اليوم الجمعة، عن أن انفجار الناقلة سابتي نتج عن صاروخين اطلقا من السواحل السعودية وهي الرواية التي رددتها وزارة الخارجية الإيرانية ايذا عقب الحادث.



وقالت الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية اليوم في بيان اليوم الجمعة، أن استهداف ناقلتها بصاروخ من السواحل السعودية، "لا أساس له من الصحة».



كما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية وموقع "برس تي في» الإيراني صورا توضح عدم تعرض الناقلة «سابيتي» لأي أضرار، في حين نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية ما مفاده بأن الناقلة الإيرانية التي كانت تبحر بالقرب من سواحل جدة قد تم استهدافها.



