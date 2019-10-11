كل سنة وأنت الهضبة.. عمرو يوسف برفقة عمرو دياب في حفل عيد ميلاده

نشر الفنان عمرو يوسف صورة جديدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وظهر عمرو يوسف فى الصورة برقفة النجم عمرو دياب خلال حفل عيد ميلاده.



وعلق عمرو يوسف قائلا: "كل سنة وأنت طيب كل سنة وانت الهضبة".



وتغزلت الفنانة كندا علوش بزوجها قائلة: "أنا بحب الصورة دى اوى".



وفاجأت الفنانة دينا الشربيني للسنة الثالثة، النجم عمرو دياب في عيد ميلاده، بحفل ضخم حضره عدد من الفنانين وأصدقائهم.