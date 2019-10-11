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مرأة

لهذا السبب.. أصحاب هذه السن هم الأكثر تعرضا للإقالة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يبدو أن الجيل الحالي من الشباب يمر بالكثير من الاضطرابات الصحية والنفسية التي تؤثر على مختلف جوانب حياتهم وفي المقام الأول الحياة المهنية، وهذا ما أكدته أحدث الدراسات التي تفحصت العديد من أمور الشباب.

وأظهرت الدراسة أن الأجيال الشابة من المرجح أن تترك وظائفها لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، حيث قال نصف جيل الألفية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 سنة، إنهم استقالوا بسبب حالات مثل القلق والاكتئاب.

وقال مؤلفو التقرير إن هذه علامة على "تحول الأجيال في الوعي" بوقت تعرض الصحة العقلية للتلف وتحتاج إلى إعطاء الأولوية، مضيفين أن أصحاب العمل بحاجة إلى أن يصبحوا أكثر راحة في تزويد عمالهم بخدمات دعم الصحة العقلية.
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