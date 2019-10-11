الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء

يقوم مجلس نادي الزمالك بمحاولات في الساعات الجارية لإنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق بشكل ودي وغلق الباب على رحيله إلى الأهلي.



مصدر مسئول داخل نادي الزمالك كشف كواليس ما حدث في الساعات الماضية وبعد عودة اللاعب إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة، وجاءت البداية بالحديث مع أحمد يحيى وكيل اللاعب وإعادة فتح ملف كهربا من جديد، و استفسروا منه عن حقيقة توقيع اللاعب للنادي الأهلي.



وأكد الوكيل لهم أن كهربا لم يوقع للأهلي نهائيًا وكل ما أثير عار تمامًا من الصحة وأن اللاعب لم يوقع على أي ورقة رسمية حتى الآن وهو ما شجع إدارة الزمالك على التحرك لحل الأمر.



وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لم تمانع في عودة اللاعب مع قيامه بتقديم بيان اعتذار للجماهير والاتفاق على المقابل المادي له وترضيته من الناحية المالية، لتصبح الكرة في ملعب كهربا حاليًا لحسم الأمر بشكل نهائي.