روشتة برلمانية لتجنب الاحتيال العقاري.. برلمانيون: الإسراع في تسجيل الممتلكات العقارية ضرورة.. القانون ضمن عقوبات صارمة للمخالفين

إسكان البرلمان يطالب المواطنين بعدم التوجه إلى مكاتب السماسرة الغير معتمده

لمنع الاحتيال العقاري.. برلمانية تطالب باضافة عقوبات مغلظة ضد المحتالين

برلماني يطالب المواطنين بالإسراع في تسجيل ممتلكاتهم العقارية بالشهر العقاري



بعد أنتشار ظاهرة النصب والاحتيال العقاري كأن لابد من معرفة أذا كان هناك طريقة لوضع تعديل تشريعي ودوائر متخصصة للنصب العقاري توضح العلاقة بين المالك والمشتري في ضوء عقود موحدة وليست عقود إذعان الذي يضطر فيه أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، كما هو الحال الآن.



ولمعرفة ذلك قام موقع "صدي البلد" بسأل أعضاء مجلس النواب المسؤولين عن وضع التشريعات الخاصة بذلك الأمر والمختصين بهذه الأمور القانونية، الذين أكدوا جميعا أن قانون العقوبات وضع عقوبات صارمة كفيلة بردع المحتالين العقاريين كما وضحوا معلومات ينبغي أن يسير عليها المواطن حتى لا يتعرض للنصب والاحتيال نستعرضها خلال هذا التقرير:-



عقوبات رادعة للمحتالين



وحول وجود عقوبات صارمة قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هناك عقوبات صارمة جاءت في قانون العقوبات أيضا لردع المحتالين والنصابين وهي كافية لردعهم ولا يوجد حاجة إلى تعديل تشريعي لوضع آليات أخرى أو عقوبات أضافية.



وأضاف "الحصي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم (سماسرة) جزء منهم بيقنن أوضاعه مع الحكومة من خلال التقديم على سجل تجاري وضريبة وتراخيص لفتح مكتب خاص بهم وأكثرهم يعمل في الخفاء ولذلك لابد أن يتأكد المواطن من صحة مستندات المكتب الذي يذهب إليه.



وأشار وكيل لجنة الاسكان والمرافق العامة بالبرلمان، أن هناك مشروع قانون التطوير العقاري يركز على إنشاء نقابة لـ شركات التطوير العقاري يحدد علاقة المطورين العقاريين بالدولة من خلال إعطاء تراخيص معينة لهم مزاولة المهنة، لافتا إلى أن مشروع قانون التطوير العقاري مازال على طاولة البرلمان منتظرا الخروج إلى النور.



أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة مضاعفة العقوبات الخاصة بقانون العقوبات لـ تتضمن عقوبات مغلظة تردع كل من تسول له نفسة أن يتلاعب بالمصريين.



وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لكل فعل رد فعل، ولن نسمح لاحد أن يقوم بعمليات نصب واحتيال على المواطن البسيط، فمن الضروري أن يكون هناك عقوبة صارمة لهولاء، لافتة إلى أنه من الممكن أن يتم إضافة عقوبة أخري بجانب العقوبات الموجودة بقانون العقوبات حتى تكون أشد ردعًا.



وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن بعد تعديل مشروع قانون العقوبات ووضع هذه العقوبات الرادعة ينبغي ترك مجال للقاضي حتى يضع العقوبة التي تتناسب مع حدة الجريمة من عدمه.



لـ تجنب النصب والاحتيال ماذا افعل ؟



وحول كيفية عدم التعرض للاحتيال أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من الأشخاص المحتالين الذين يستغلون ثغرات القانون في جني الأموال من المواطنين مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال وتوقيع عقوبات صارمة عليهم.



وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه التغيرات تتمثل في استغلال ظروف المواطنين الاقتصادية في التأخر لتسجيل عقار في الشهر العقاري لإثبات الملكية ، وذهابهم لرفع دعوى لإثبات صحة توقيع التي تأخذ وقتًا في إصدارها مما يدفع المالك المحتال إلى بيع هذا العقار إلى شخص آخر وتسجيله في الشهر العقاري قبله.



وطالب النائب المواطنين بسرعة إثبات العقار في الشهر العقاري لتجنب وقوع حالات نصب واحتيال من هذه الشركات العقارية المحتلة، وضرورة التاكد من بنود العقد جيدًا للتاكد من وجود بنود التي تضمن حقوق المشتري وتضمن تقديم تعويضات او الالتزام بارجاع العقار واخذ المبلغ في حال وجود عيوب خفية بهذا العقار.