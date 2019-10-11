ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تألقت النجمة اللبنانية إليسا في جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بمجموعة مختلفة من الإطلالات الأنيقة والساحرة التي أظهرت جمالها وأناقتها كالعادة .



وخضعت إليسا لهذه الجلسة لصالح إحدى المجلات المهتمة بأخبار النجوم وعالم الفن.



واختارت إليسا 4 إطلالات مختلفة في جلسة التصوير الأخيرة، حيث أطلت بفستان أحمر يخطف القلوب ، مصمم من التل ومنفوش.



كذلك تألقت بمعطف أبيض أنيق مزين بحزام على الخصر، كما اختارت فستانا آخر منقوشا منحها إطلالة جديدة ومختلفة .



كما تألقت إليسا في فستان فوشيا واسع بأكمام، منحهاإطلالة صيفية مبهجة وأنيقة ، مع حذاء باللون الذهبي .



