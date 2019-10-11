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مرأة

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:58 م
اليسا في أحدث جلسة
اليسا في أحدث جلسة تصوير
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رشا عوني
تألقت النجمة اللبنانية إليسا في جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بمجموعة مختلفة من الإطلالات الأنيقة والساحرة التي أظهرت جمالها وأناقتها كالعادة .

وخضعت إليسا لهذه الجلسة لصالح إحدى المجلات المهتمة بأخبار النجوم وعالم الفن.

واختارت إليسا 4 إطلالات مختلفة في جلسة التصوير الأخيرة، حيث أطلت بفستان أحمر يخطف القلوب ، مصمم من التل ومنفوش.

كذلك تألقت بمعطف أبيض أنيق مزين بحزام على الخصر، كما اختارت فستانا آخر منقوشا منحها إطلالة جديدة ومختلفة .

كما تألقت إليسا في فستان فوشيا واسع بأكمام، منحهاإطلالة صيفية مبهجة وأنيقة ، مع حذاء باللون الذهبي .

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير
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