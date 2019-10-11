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محافظات

ضبط مزور ورقة الـ 200 جنيه بـ بورسعيد.. وهذه أدواته

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:17 م
كتب محمد الغزاوى
كشفت مباحث الاموال العامة بمديرية أمن بورسعيد برئاسة المقدم محمد الحلوجى عن سقوط مروج عملات مزورة فئة 200 جنيه بشوارع بورسعيد .

كانت معلومات وردت الى العقيد محمد غزالة رئيس مباحث بورسعيد تفيد اتخاذ احد الاشخاص مقر له بدائرة قسم الشرق لطباعة وترويج العملات المالية المقلدة واكدت التحريات ان المتهم يقوم بترويج العملات فئة 200 جنيه المقلدة بدائرة الزهور .

وبتقنين الاجراءات واستصدار اذن النيابة العامة واعداد الاكمنة لتتبع المتهم تم ضبطه وبحوزته 201 ورقة مالية فئة 200 جنيه مقلدة بإجمالى مبلغ 40 ألف جنيه.

كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة في طباعة وتقليد العملات الورقية بواقع طابعة ألوان، جهاز إسكانر، جهاز لاب توب أوراق تحمل العلامات المائية وصور العملات فئة 200 جنيه” إطار خشبى مثبت عليه قطعة قماش “شبلونة” وآخر به لمبات كهربائية ، بودرة نشادر ، صمغ ، ثنر ، 2 فرخ فضى اللون ، 6 عملات ورقية مقلدة فئة 200 جنيه عليها آثار أحبار و 2 شريط لاصق.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بتقليد العملات الوطنية المحلية من فئة 200 جنيه باستخدام الأدوات المضبوطة بقصد ترويجها على عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و التحفظ على المضبوطات وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها فى القضية .
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