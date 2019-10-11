بعد عدوانه على الأراضي السورية.. حزب المؤتمر: أردوغان مجرم حرب

أعرب حزب المؤتمر عن إدانته التامة ورفضه الشديد للعدوان التركى بقيادة أردوغان على الأراضى العربية السورية، معتبرا أن ما يحدث الآن على مسمع ومرأى العالم جريمة حرب مكتملة الأركان ومحاولة لإعطاء قبلة الحياة لتنظيم داعش الإرهابى.



واستنكر الحزب الصمت الذى الذى خيم على كافة المحافل الدولية تجاة هذا العدوان الغاشم رغم الخروقات الجسيمة التى ارتكبها النظام التركى وضربه بعرض الحائط لكافة المواثيق والأعراف الدولية.



وتابع الحزب: "الاعتداء على السيادة الوطنية للدولة السورية واستهداف المدنيين والقيام بعمليات التطهير العرقي ضد الأكراد تجعل من أردوغان مجرم حرب يستحق الملاحقة الجنائية الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولى الإنساني والقانون الدولي الإنساني العرفى واتفاقيات جنيف والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية".



وطالب حزب المؤتمر مجلس الأمن الدولي بإعمال المبادئ الراسخة لحماية السيادة الوطنية للدولة السورية وحماية الشعب السورى من أصول كردية من عمليات التطهير العرقي محذرا من تكرار المجازر التى حدثت ضد الأرمن مرة أخرى ضد الشعب السورى.



واختتم الحزب بيانه بدعمه الكاملة للدولة الوطنية السورية وجيشها فى الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها قائلا: "حفظ الله مصر ... حفظ الله سوريا".