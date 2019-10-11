صاحب الشفرة النوبية بحرب أكتوبر فى ضيافة الصالون الثقافى بأسوان

استمرارًا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر، عقد الصالون الثقافى بفرع ثقافة أسوان تحت عنوان "ملحمة أكتوبر وتواصل الأجيال"، حيث استضاف أحمد أدريس صاحب الشفرة النوبية لحرب أكتوبر والحائز على وسام النجمة العسكرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017، بحضور مدير عام ثقافة أسوان وعدد من طلاب مدرسة عوض السيد الثانوية ومدرسة العقاد الثانوية .



وقال إدريس إنه ابن النوبة ولد بقرية توماس وعافية، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1952، تطوع كمجند بقوات حرس الحدود عام 1954، وعندما كان الرئيس محمد أنور السادات يواجه مشاكل تجاه عملية إيجاد شفرة لاستخدامها فى الحرب أمر الرئيس قياداته بإيجاد حل لهذه المشكلة، وعندما سمع إدريس قال إنه أمر بسيط، فاللغة النوبية هى الحل لأنها تنطق ولا تكتب ولن يستطيع أحد فك الشفرة نظرا لخلو اللغة من الحروف الأبجدية‪ .



وأضاف "إدريس": "عندما أبلغ الرئيس السادات بفكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة بين قادة الجيش المصري، أمر باستدعائه، وشرح له كيف يتم استخدام الشفرة.