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أخبار البلد

بعد توليها رئاسة قومي المرأة لمدة يوم .. شيماء خالد تجيب عن 8 أسئلة لـ صدى البلد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
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أمل مجدي
يحرص المجلس القومي على دعم الفتيات نفسيًا وسياسيا واجتماعيا، كما أنه يهتم بمستقبل الشباب وتدريبه ويؤمن بدوره القيادي لذلك قامت دكتورة مايا مرسى فى اليوم العالمى للفتاة باستقبال شيماء خالد من محافظة القليوبية لتكون رئيسة المجلس لمدة يوم وكان لنا هذا الحوار معها ...

فى البداية عرفينا بنفسك ؟

شيماء خالد على فى الفرقة الثالثة آداب اعلام جامعة بنها عندى 20 سنة من القليوبية .

كيف دخلت فى برامج هيئة بلان انترناشيونال ؟

هناك جمعية فى قريتى كوم شبين ، اسمها تنمية المجتمع المحلى تقوم بعمل شراكة مع بلان وانا أشارك مع بلان وانا طفلة فى كل البرامج وعندما يأتى فرصة لتبادل الأدوار لأى دور مسئول أقدم سيرتي الذاتية وتم ترشيحى لأكون موجودة كرئيسة للمجلس القومى لمدة يوم.

فى المحافظات صعب ان يسمحوا للبنت بالدخول فى برامج والسفر ما الصعوبات التى واجهتك؟

فى معظم القرى صعب على البنّت الذهاب لأى مكان أو التأخير خارج البيت لكن اهلى كانوا بيدعمونى جدًا ، وكانوا متعاونين وكل شئ أفعله مفيد لى و يحقق تطورا في شخصيتي كانوا سعداء به .

حدثينى عن صعوبات اليوم وانت تقومين بدور دكتورة مايا مرسى كرئيسة للمجلس ؟

فى البداية كنت هادئة لكن حينما وجدت عددا كبيرا من المهام لدي توترت لكن عندما قابلت دكتورة مايا طمأنتنا واليوم عدى بسلام .

كيف قمتِ بالتحضيرات لهذا المنصب ؟

حضرت قبلها بيوم بحثت عن حياة دكتورة مايا وجهود المجلس فى دعم المرأة المصرية والحملات والمبادرات والشكاوى والأفلام القصيرة التى يقومون بها .

اثناء بحثك ما اكثر حملة اطلقها المجلس لفتت انتباهك وترينها الاكثر تأثيرًا  ؟

حملات طرق الأبواب الأفضل لأنها تستطيع الوصول لكل بيت عكس تأثير الإعلانات فى التليفزيون لن تصل لكل شخص.

ما المهارات التي اكتسبتِها من خلال هذه التجربة ؟

الحقيقة خضت تجربة قيمة للغاية، واكتسبت منها مهارات متنوعة منها الثقة بالنفس والشجاعة كما تعرفت على دور المجلس وما يقدمه من أنشطة وخدمات للمرأة بشكل أكبر.

بعد اليوم ما رد فعل دكتورة مايا عن أدائك ؟

كانت سعيدة جدا بوجودى وشكرتها على اليوم المميز.
بعد توليها رئاسة قومي المرأة لمدة يوم .. شيماء خالد تجيب عن 8 أسئلة لـ صدى البلد
بعد توليها رئاسة قومي المرأة لمدة يوم .. شيماء خالد تجيب عن 8 أسئلة لـ صدى البلد
بعد توليها رئاسة قومي المرأة لمدة يوم .. شيماء خالد تجيب عن 8 أسئلة لـ صدى البلد
بعد توليها رئاسة قومي المرأة لمدة يوم .. شيماء خالد تجيب عن 8 أسئلة لـ صدى البلد
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