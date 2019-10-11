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منوعات

شاهد .. جنازة حاشدة خلال تشييع جثمان محمود البنا ضحية الشهامة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:14 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو مؤثرا للحظة تشييع جثمان محمد البنا الطالب الذي توفى بعد طعنه على يد 3 أشخاص بمركز تلا بمحافظة المنوفية بعد معارضته لهم ودفاعه عن احدى الفتيات التي كان يتم معاكستها من قبل الشباب الثلاثة الذي يشتهر أحدهم بـ راجح.

ويوضح الفيديو لحظات تشييع جثمان الشاب محمود بعد طعنه، حيث احتشد الالاف من اهالي المنوفية لتشييع جثمانه بالامس، في مشهد محزن ومهيب.

وأثار الفيديو حزن وغضب رواد التواصل الاجتماعي بعد انتشار قصة محمود ابن الـ18 عاما ، والذي توفى بسبب دفاعه عن احدى الفتيات بكل شهامة وشجاعة ليكون جزاؤه الطعن على يد ثلاثة شباب لشعرهم بالاهانة، بعد ان منعهم محمود من معاكسة الفتاة.
    
وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على الثلاثة شباب الذين قاموا بقتل الشاب محمود البنا وسط الشارع، لمنعه لهم من معاكسة فتاة والاعتداء عليها وسط الشارع.

وألقت قوات الأمن القبض عليهم أثناء اختبائهم بأحد المنازل بالقرية استعدادا لهروبهم خارج القرية.

وقتل الطالب محمود البنا على يد شاب يدعى أحمد راجح، أمام بوابة مدرسته، بعد منعه لهم من معاكسة فتاة أمام المدرسة فقاموا بالاعتداء عليه بمطواة وقتله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.


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