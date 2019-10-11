أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

تتمتع مصر بطبيعة خلابة ومواقع تراثية متعددة تمتد من شمال مصر إلى جنوبها، وفي الجنوب لا يوجد أفضل من أسوان كمشتى رائع لقضاء وقت ممتع وسط أجواء الطبيعة الساحرة والمواقع التراثية.



تعد أسوان قبلة السائحين والزائرين، وهي المشتى العالمى الذى يحرص على زيارته سائحين من مختلف الجنسيات بدول العالم، كما أنها عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء بلد الأمن والأمان والاستقرار .



تتميز أسوان بتنوع منتجها السياحي ما بين سياحة ثقافية وآثرية، وأيضًا علاجية ورياضية وفنية وبيئية وترفيهية وسفارى وصيد أسماك، فضلًا عن سياحة الجزر النيلية والمحميات الطبيعية، فضلًا عن سياحة المؤتمرات والمهرجانات والأسر والمجموعات، بجانب تعدد المعالم السياحية من المسلة الناقصة وخزان أسوان والسد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية.



ويساهم في تحقيق هذا الجذب للسائحين والزائرين لمحافظة أسوان كونها عروس الجنوب والبوابة الجنوبية لمصر فضلا عن تميزها بشمسها الساطعة ودفء جوها في الشتاء وهو الذى انعكس على أهلها الذين يستقبلون ضيوفهم وزائريهم ببشاشة وترحيب، فأسوان تعتبر مصدر عشق للكثيرين فى مصر وخارجها لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة والطقس الجاف والجزر النيلية والمحميات الطبيعية وصفاء ونقاء مياه النيل.



وشهدت الحركة السياحية خلال هذه الأيام زيادة فى التدفق السياحي من خلال إستقبال المحافظة للعديد من الشخصيات الأجنبية البارزة.



وتشهد محافظة أسوان خلال هذه الفترة جهودا متواصلة ومستمرة بالتنسيق والتعاون المكثف بين كافة الجهات المعنية لاستقبال الموسم السياحي الجديد والذى يتضمن خلال شهر أكتوبر الحالى حدوث الظاهرة الفريدة من نوعها وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية فى 22 أكتوبر الجارى .



ومن جانبه أوضح خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إن معدلات السياحة بدأت تتحسن ما يبشر بموسم سياحي مزدهر سياحيًا عن سابقه، وهو ما يتمثل فى ارتفاع نسب معدلات السياحة تدريجيًا خلال موسم الشتاء ، وسيشهد زحامًا خلال نهاية شهر ديسمبر ضمن إحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة ، وفى شهرى يناير وفبراير بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسى.



وقال إن عدد الفنادق العائمة التى تعمل بين الأقصر وأسوان فى تزايد أيضًا ، حيث إن معظم الأجانب يفضلون الرحلات النيلية التى تربط محافظتي أسوان والأقصر عبر نهر النيل، للاستمتاع بزيارة المعالم الأثرية والسياحية الواقعة بين المدينتين، وأن معظم الجنسيات التى تزور أسوان والأقصر خلال فترة الشتاء هم جنسيات الألمان والصين واليابان وأمريكا الجنوبية وعدد كبير من الدول الأوروبية، بخلاف تواجد الأمريكان والهولنديين وغيرهم.



وأضاف محمد بأن معبد رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية استقبل فوج سياحى ضم 2100 سائح من مختلف الجنسيات وذلك ضمن جولتهم السياحية داخل المدن المصرية حيث وصل الفوج السياحي إلى المعبد عبر الرحلات البرية وبلغ عددهم 1863 سائحًا ، بالإضافة إلى رحلة طيران جوية لمطار أبو سمبل الدولى ورحلة نيلية عبر البواخر السياحية بإجمالى 2100 سائح أجنبى متعددي الجنسيات كان أغلبهم من "الأسبان والألمان والأمريكان وعدد من دول أمريكا الجنوبية حيث يستمتع الزائرون بجولة سياحية داخل معابد أبوسمبل التى تضم معبد للملك رمسيس الثاني ومعبد بجواره لزوجته الملكة نفرتاري.



وفى سياق متصل أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إستعداد أجهزة المحافظة لمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل وهى الظاهرة الفريدة التي تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير ، واستعداد الفرق الفنية المشاركة لإحياء المهرجان .



ومن ناحية أخرى روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لمنطقة النوبة فى أسوان والتى تنفرد بثقافتها المميزة والتى تنعكس على عاداتهم وتقاليدهم وشكل بيوتهم الذى لن تجد له مثيل سوى في تلك البقعة.



وقالت الهيئة فى تغريدة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "يمكن للحياة أن تكون بسيطة وممتعة فى نفس ذات الوقت، أقضى يوم مع النوبيين فى أسوان لكى تقدر جميع كنوزها".



وتأتى تلك الحملة بالتزامن مع إنطلاق الموسم الشتوى والذى تنفرد فيه الأقصر وأسوان بأفضل المقاصد السياحية لقضاء تلك الفترة من العام، حيث الشمس المشرقة والجو المعتدل، وهو الأمر الذى يجذب الوفود السياحية من كافة دول العالم خاصة من إسبانيا وألمانيا واليابان.