المصائب تلحق بالفنانين بعد الزواج.. هنا الزاهد أبرزهم

انتهت علاقة العديد من الفنانين والفنانات بالزواج، بعد أن أثيرت العديد من الشائعات حولهما، كان من بين هؤلاء النجوم كل من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحسام حبيب، وعمرو دياب ودينا الشربيني، وهنا شيحة وأحمد فلوكس، وهنا الزاهد وأحمد فهمي، وأنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.



وهنالك عدة نجوم أصيبوا بالكوارث بعد فترة قليلة من الزواج، منهم الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، حيث تعرضت هنا، لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى في سنغافورة أثناء تقضيتهما لشهر العسل، من ثم أصيبت هنا بمصيبة أخرى حيث توفي زوج والدتها الفنان طلعت زكريا، والذي يعد بمثابة والد لها، لتعش هنا أيام تعيسة جدًا بعد الزواج.



كما تلقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، خبر وفاة والدها بعد زواجها بفترة قصيرة من الفنان حسام حبيب، وكان وقتها خارج البلاد فقامت بحجز طائرة والعودة سريعًا إلى القاهرة لتتمكن من حضور عزاء والدها الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وظل حسام بجوارها حتى تمكنت من مرور الأزمة بسلام، وتوالت أزمات شيرين بعد ذلك من خلال تصريحاتها في الحفلات الغنائية لكن حسام ظل بجوارها دائمًا، وعبرت شيرين، عن حبها له من خلال تقبيل يده مؤخرًا في إحدى الحفلات الغنائية.



وهنالك عدة علاقات زوجية إنتهت بالفشل الشديد، وكان عقد الزواج نفسه هو الأزمة الكبرى التي تعرض لها الطرفين، منها زواج كل من الفنانة مي سليم والممثل وليد فواز حيث انفصلا الثنائي بعد عدة أيام من الزواج، كما انفصل كل من الفنانة ناهد السباعي وزوجها حيث تم إلغاء الزواج يوم حفل الزفاف بعد كتب الكتاب.



كما انفصل كل من الفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد فلوكس، بعد وقت قصير جدًا من الزواج، حيث قرر الثنائي الزواج بعد مشاركتهما سويا في بطولة قصة من قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" ولكن سرعان ما أثبت هذا الزواج فشله وإنتهت القصة بإعلان الطلاق بالرغم من التكتم الشديد على الأمر في البداية.