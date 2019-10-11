شاهد.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر برفقة أحمد داود

شاركت أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة أحمد داود وعلقت على الصورة قائلة " انا و احمد عملنا مع مسلسل كده # ايتن_عامر # احمد_داوود".



وظهرت أيتن عامر بـ بدي أسود كت وأنيق، ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات واكتفت بعقد عصري وأسورة لإكمال إطلالتها، وعلق أحد المتابعين قائلاً " أيتن خفة الدم المصرية".





ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ مناسب لها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا، بجانب اعتمدها على الألوان الترابية الملائمة لبشرتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة بسيطة.

