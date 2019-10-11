شاهد.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر برفقة أحمد داود

شاركت أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة أحمد داود وعلقت على الصورة قائلة " انا و احمد عملنا مع مسلسل كده # ايتن_عامر # احمد_داوود".
وظهرت أيتن عامر بـ بدي أسود كت وأنيق، ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات واكتفت بعقد عصري وأسورة لإكمال إطلالتها، وعلق أحد المتابعين قائلاً " أيتن خفة الدم المصرية".
ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ مناسب لها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا، بجانب اعتمدها على الألوان الترابية الملائمة لبشرتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة بسيطة.
وظهرت أيتن عامر بـ بدي أسود كت وأنيق، ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات واكتفت بعقد عصري وأسورة لإكمال إطلالتها، وعلق أحد المتابعين قائلاً " أيتن خفة الدم المصرية".
ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ مناسب لها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا، بجانب اعتمدها على الألوان الترابية الملائمة لبشرتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة بسيطة.