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مرأة

شاهد.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر برفقة أحمد داود

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة أحمد داود وعلقت على الصورة قائلة " انا و احمد عملنا مع مسلسل كده # ايتن_عامر # احمد_داوود".

وظهرت أيتن عامر بـ بدي أسود كت وأنيق، ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات واكتفت بعقد عصري وأسورة لإكمال إطلالتها، وعلق أحد المتابعين قائلاً " أيتن خفة الدم المصرية".


ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ مناسب لها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا، بجانب اعتمدها على الألوان الترابية الملائمة لبشرتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة بسيطة.
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