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محافظات

بعد التحرش به .. ماذا يعني ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر؟

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:29 ص
القرش الحوتي
القرش الحوتي
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ابراهيم جاد الله
ظهر القرش الحوتي خلال الفترة الأخيرة في مياه البحر الأحمر أمام السواحل المصرية، وشاهده الغواصون في الغردقة، والتقطوا له صورا كثيرة برفقة السائحين، لكنه تعرض للتحرش ومحاولات الإمساك به من قبل بعض الغواصين، مما دفع جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر لإطلاق تحذير من محاولات الإمساك به أو مضايقته.

كان ظهور القرش الحوتي في مياه الغردقة لافتا لأنظار المهتمين بعلوم البحار والغوص ، وهو ما يدفعنا إلى طرح سؤال حول دلالات تواجد القرش الحوتي في مياه الغردقة.

يتواجد القرش الحوتي في المحيطات الاستوائية والدافئة ويعيش في جميع البحار المفتوحة و البحار المدارية الدافئة والمعتدلة، يصل متوسط طول البالغ منه حوالى 13 مترًا بينما يبلغ وزنه قرابة 21 طنًا، ويتغذى على العوالق والهوام البحرية والحيوانات والأسماك الصغيرة والطحالب والعوالق واليرقات والحبار الصغير.

يقول المهندس حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر إن تواجد القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر، هو حدث بيئي نادر وفريد يدل على نجاح الجهود الخاصة، بحماية البيئة البحرية والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة وحدث مهم لترويج السياحة.

وأشار رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، إلى أن القرش الحوتي، متواجد بمناطق متفرقة جنوب الغردقة وتم رصده من خلال أكثر من عضو من الجمعية وتعددت بلاغات مشاهدته خلال الغوص، مما يشير إلى وجود أكثر من قرش وإن دل فإنما يدل على نظافة البيئة رغم كل ملوثات البترول والإنسان، وتبين أنه من نوع القرش الحوتي منقط الجلد والمهدد بالانقراض والمحظور صيده ونادر الظهور، مطالبًا باحثي البيئة بإجراء أعمال المراقبة البحرية بالمناطق المحيطة بمكان ظهوره.

وتابع الطيب أن القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم مهدد بالانقراض والمحظور صيده، حيث انه نادر الظهور ومسالم ويطلق عليه أهالي الغردقة بهلول ويتراوح طوله ما بين 5 إلى 6 أمتار، و يتغذى على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ولا توجد به أسنان.

وحذر رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، المساس أو اصطياده مؤكدا أن البيئة البحرية بالبحر الأحمر جاذبة لمثل هذه الكائنات لما تتمتع بها.

ويعد القرش الحوتى أكبر أنواع أسماك القرش والأسماك الغضروفية، وهو من الأنواع المسالمة التي لا تشكل خطرًا على حياة الإنسان بوجه عام، ويتميز بشكله الجميل ولونه الأزرق المزين بصفوف منتظمة من النقاط البيضاء، ويمكن السباحة معه دون خطر يذكر إلا بعض الضربات غير المقصودة من زعنفته الذيلية.

يفتح فمه ويمتص المياه والغذاء ثم يغلقه ويطرد المياه عن طريق الخياشم، والقرش الحوت مهدد بخطر الانقراض ومدرج على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وقال المهندس حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت بلاغ بقيام بعض الغواصين المصرين بمضايقات أسماك القرش الحوتي من عدد من السياح، قائلا سوف نقوم بتقديم بلاغ رسمي عنهم لتطبيق قانون المحميات ضددهم بالصور المنشورة والتى تثبت بالقطع المخالفة البيئة لعدم تطبيق قانون المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.
بعد التحرش به .. ماذا يعني ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر؟
بعد التحرش به .. ماذا يعني ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر؟
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