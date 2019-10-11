بـ صورة طفولية.. كنزى عمرو دياب برفقة والدها

نشرت كنزى عمرو دياب صورة جديدة لها برفقة والدها عمرو دياب وأخوها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها وهى صغيرة ترتدى بلوفر باللون الأبيض الناصع الذى يبرز جمالها، وتركت شعرها البنى منسدلاً بطريقة جميلة تناسب سنها، والذى يبرز جمال ملامحها البريئة.





ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.



وجاء تعليق الجمهور بقلوب كثيرة.. وربنا يحميكى.

