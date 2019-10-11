بعد فوزين متتاليين.. مانويل جوزيه يحمل أحلام كتيبة كفر الشيخ لكرة السلة

حقق فريق كفر الشيخ لكرة السلة الفوز الثاني علي التوالي أمام شباب بلقاس بنتيجة 47/81 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة بعد الفوز علي مركز شباب المحلة بنتيجة 69/94.



وتصدر كفر الشيخ بقيادة المدير الفني وائل حمد، المشهور بشدة التزامه مع اللاعبين بـ مانويل جوزية في وسط كرة السلة المجموعة بمسابقة الدرجة الأولى برصيد 4 نقاط.



وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :

1- كفر الشيخ : 4 نقاط

2- م.ش .دسوق : 4 نقاط

3- ستاد المنصورة : 4 نقاط