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رياضة

بعد فوزين متتاليين.. مانويل جوزيه يحمل أحلام كتيبة كفر الشيخ لكرة السلة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:05 م
وائل حمد
وائل حمد
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عبدالله هشام
حقق فريق كفر الشيخ لكرة السلة الفوز الثاني علي التوالي أمام شباب بلقاس بنتيجة 47/81 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة بعد الفوز علي مركز شباب المحلة بنتيجة 69/94.

وتصدر كفر الشيخ بقيادة المدير الفني وائل حمد، المشهور بشدة التزامه مع اللاعبين بـ مانويل جوزية في وسط كرة السلة المجموعة بمسابقة الدرجة الأولى برصيد 4 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :
1- كفر الشيخ : 4 نقاط
2- م.ش .دسوق : 4 نقاط
3- ستاد المنصورة : 4 نقاط
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