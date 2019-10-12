تمويلات بنكية.. محافظ الوادي الجديد يناشد الأهالي الاستثمار في الطاقة الشمسية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، توجهها نحو الاستثمار في الطاقة الشمسية نظرا لما تتميز به المحافظة من شمس ساطعة طوال العام.





وناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشباب وصغار المزارعين ضرورة الاستفادة من شمس الوادي، واستثمارها بشكل جيد من خلال تركيب محطات للطاقة الشمسية.





وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك الوطنية على تمويل مشروعات محطات الطاقة الشمسية لـ آبار الري الخاصة بصغار المزارعين ومشروعات الظهير الزراعي لشباب الخريجين وذلك في خطوة للاستغناء عن الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات وتعميم الطاقة النظيفة.





وأضاف الزملوط أن البنوك الوطنية ستتولى تمويل هذه مشروعات الطاقة الشمسية من خلال إعطاء تسهيلات في السداد و بفائدة بسيطة.





وأوضح أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات التي تجود بها مشروعات الطاقة الشمسية نظرا لسطوع أشعة الشمس طوال العام نظرا للمناخ الجاف بالإضافة إلى ندرة سقوط الأمطار، مضيفا إن وزارة الرى تنفذ حاليا محطات طاقة شمسية لتشغيل آبار الرى الحكومية بدلا من الكهرباء والسولار.



