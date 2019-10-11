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أخبار البلد

الفلاحين: زراعة القطن تمر بمرحلة حرجة.. ومناشدات للحكومة لإنقاذ الذهب الأبيض

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:58 م
زراعة القطن
زراعة القطن
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن الصينيين تمكنوا من زراعة القطن على القمر في حدث أبهر العالم في الوقت الذي نقاوم نحن في مصر خطر انقراض زراعة القطن في مصر.

وتابع أبو صدام أن زراعة القطن في مصر تمر بمرحلة حرجة، فبعد أن كانت مصر تزرع نحو مليوني فدان في خمسينيات القرن الماضي وكانت الحكومة تشتري الإنتاج وتحلجه وتصدره واحيانا تصنعه انهارت زراعة القطن لسنوات، حتى أعلنت الحكومة ان 2018 هو عام الذهب الأبيض، و تم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء القطان.

وأضاف أبو صدام: ولكن مع عدم نجاح الحكومة بشراء الأقطان بسعر الضمان استغل التجار المزارعين واشتروا القطن بأسعار أقل من أسعار الضمان، جعل بعض المزارعين يعزفون عام 2019 عن زراعة القطن لتدني المساحة المزروعة من 336 ألف فدان عام 2018 إلى 236 ألف فدان عام 2019.

وأوضح أبو صدام في تصريحات أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لكن الحكومة انتهجت إستراتيجية جديدة بهدف استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية (حسب تصريحات المسؤولين ) وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، لكن هذه المنظومه قضت علي بريق الامل الذي كان ينتظره كل المهتمين بزراعة القطن .

وتابع :"فعند بداية تطبيقها في الفيوم وبني سويف لم يزد السعر عن سعر سعر فتح المزاد وهو 2100جنيه للقنطار بسعر اقل من أسعار العام الماضي نحو 400جنيه للقنطار وغاب المزايدين من التجار، لأنهم يملكون فائض قطن كبير من العام الماضي ومع تدني أسعار القطن عالميا تعثرت المنظومة الجديدة، وأصبح أمل الفلاحين هو بيع القطن بأي سعر عاقدين العزم علي عدم زراعة القطن مره أخرى".
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