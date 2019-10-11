أرقام أولية.. انتخابات الأطباء تشهد حضورا كبيرا

قبل انتهاء يوم انتخابات نقابة الأطباء، شهدت جميع اللجان الانتخابية في محافظات مصر إقبالا كبيرا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والتي تجري اليوم الجمعة.



ويعد الإقبال كبيرا مقارنة بانتخابات التجديد النصفي السابقة بشكل ملحوظ.



وتشهد اللجان نسبة مشاركة متساوية تقريبا بين شباب الأطباء وشيوخ مهنة الطب في مصر.



والأرقام الأولية لبعض اللجان فى المحافظات المختلفة والتى تم رصدها من التاسعة حتى الواحدة ظهرا كالآتى:



القاهرة صوت 1000 طبيب والجيزة 450 طبيب والقليوبية 310 أطباء

سوهاج 300 طبيب, جنوب سيناء 10 طبيب وبنى سويف 200 طبيب

وجارى حصر الأعداد من بعد الواحدة وحتى نهاية اليوم .



وتجري انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.